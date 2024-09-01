147-летие со дня рождения Феликса Дзержинского отметили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Митинг, посвященный 147-летию со дня рождения государственного и политического деятеля Феликса Дзержинского, прошёл в парке Пограничников в Тюмени 11 сентября. Вспомнить первого руководителя ВЧК пришли ветераны органов внутренних дел, пограничники и учащиеся городской школы № 52.

"В этот день мы отдаём дань памяти человеку, многое сделавшему для того, чтобы наше государство состоялось", - обратился к участникам мероприятия председатель правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

Он напомнил, что под руководством Дзержинского были созданы органы защиты государственной границы, правоохранительные органы. В стране строились железные дороги, велась борьба с преступностью и детской беспризорностью после Гражданской войны.

"В 1917 году Дзержинский возглавил ВЧК, - рассказал ветеран ФСБ Александр Иванов. - Он говорил, что революция чего-то стоит, только если умеет защитить себя. Его заслуга в том, что он сделал органы госбезопасности именно такими, какими они должны быть. А его слова "У чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки" и сегодня актуальны для тех, кто защищает свою страну".

В 1924 году Феликс Дзержинский возглавил Высший совет народного хозяйства СССР. Вёл деятельность по развитию металлургической отрасли, а также стал известным борцом с детской беспризорностью, организовал систему детских домов, многие из бывших беспризорников стали впоследствии военными, учёными, работниками искусств.

Созданная Дзержинским ВЧК выросла в одну из наиболее эффективных спецслужб мира. При нем были восстановлено почти 10 тыс. км железной дороги.

Завершился митинг минутой молчания и церемонией возложения цветов к подножию памятника Феликсу Дзержинскому.

"Благодаря Дзержинскому, возглавляемый им орган госбезопасности не был репрессивным, каким он стал уже после него, - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель союза ветеранов госбезопасности Тюменской области, полковник в отставке Виктор Мещеряков. - Он с самого начала говорил, что именно трудящийся народ должен оказывать содействие именно обеспечению государственной безопасности, наведению порядка. Почему и была создана милиция. И это всё на добровольческих началах, была связь с массами, с трудящимися. Это был очень важный аспект".

Видео: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников