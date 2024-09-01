В Тюмени открыли коррекционный центр "Институт уникальных детей" для ребят с ОВЗ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Коррекционно-реабилитационный центр "Институт уникальных детей" открыли в Тюмени на ул. Мира, 41. В нем могут заниматься ребята с различными особенностями здоровья: нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического и физического развития, аутизмом и другими диагнозами.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Настоящий вдохновитель и создатель этого центра – Мария Рыгина, моя младшая дочь с инвалидностью, которая все это затеяла. Нашему делу более шести лет, но в современном варианте после реконструкции и капитального ремонта, которые длились два года, открываемся сегодня. В здании учтены все особенности, создана абсолютно доступная среда, помещение соответствует установленным стандартам и требованиям", - подчеркнула директор "Института уникальных детей" Татьяна Рыгина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В центре есть колясочная, ресепшен, большой комфортный холл ожидания, два санузла, кухня, тренировочная, семь кабинетов, в том числе зал сенсорной интеграции, адаптивной физической культуры, хореографии, театральной студии – с местами для проведения праздников. А также зал для аквареабилитации с водной чашей и душевой.

Сегодня на базе центра реализуется четыре грантовых проекта. Это сенсорная интеграция, школа особых родителей, пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов от 4 до 17 лет и социально-педагогическая студия "Особые таланты 2.0".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поддержку в центре могут получить также родители особенных детей: обменяться опытом друг с другом, проконсультироваться со специалистами.

Добавим, помещение центра предоставлено по договору безвозмездного пользования центром реабилитации инвалидов Тюменской области. Капитальный ремонт проведен при финансовой поддержке регионального департамента социального развития.

Инна Кондрашкина