Творческие команды Тюменской области подали 190 заявок на конкурс ПФКИ-2025

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

190 заявок подали на конкурс Президентского фонда культурных инициатив-2025 творческие команды Тюменской области. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Считаю, этому способствует открытый в декабре в Тюмени проектный офис ПФКИ. Он становится центром притяжения творческих команд, центром создания актуальных общественно значимых проектов. За лето проведено два десятка обучающих мероприятий для 600 участников, информационно-мотивационная кампания и почти 200 консультаций. Около десятка проектных команд прошли акселератор ПФКИ. Желаю успехов нашим активистам", - сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Отметим, что по количеству заявок Тюменская область лидирует среди регионов Урала.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 20 декабря.