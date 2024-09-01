В Уватском районе у туртасской школы задержали 10 подростков на транспорте

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Восемь подростков на питбайках и двух на мотоциклах задержали участники скрытого патруля у туртасской школы в Уватском районе. Нарушителей отстранили от управления транспортом перед первым уроком, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Школьникам-водителям от 12 до 17 лет. Трех подростков привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим на то права. А ответственность за других юных нарушителей придется нести их родителям", - уточнили в инспекции.

Информацию направили в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей подростков к ответственности.