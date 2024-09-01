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В Уватском районе у туртасской школы задержали 10 подростков на транспорте

Общество, 20:31 11 сентября 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Восемь подростков на питбайках и двух на мотоциклах задержали участники скрытого патруля у туртасской школы в Уватском районе. Нарушителей отстранили от управления транспортом перед первым уроком, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"Школьникам-водителям от 12 до 17 лет. Трех подростков привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим на то права. А ответственность за других юных нарушителей придется нести их родителям", - уточнили в инспекции.

Информацию направили в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей подростков к ответственности.

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# ГИБДД по Тюменской области , мотоциклы , подростки

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