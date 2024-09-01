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Тобольский аэропорт Ремезов готовят к работе в осенне-зимний период

Общество, 19:21 11 сентября 2024

сообщество "Аэропорт Ремезов" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Аэропорт Ремезов" во ВКонтакте

К работе в осенне-зимний период подготовят аэропорт Ремезов в Тобольске. Специалисты предприятия обследуют покрытие взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона, инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба аэропорта.

Специалисты проводят техобслуживание и ремонт наземного оборудования, спецтехники, включая снегоуборочную и для противообледенительной обработки воздушных судов.

Всего в работе задействовали девять подразделений аэропорта, в том числе аэродромную службу, группу спецтранспорта и ремонта, службы организации перевозок, наземного обслуживания и другие.

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# аэропорт Ремезов , Тобольск

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