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В Тюменской области проведут противопожарные командно-штабные учения

Общество, 19:41 11 сентября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Командно-штабные учения по защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров пройдут в Тюменской области 12 сентября. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Сегодня, 11 сентября, участники мероприятия ознакомились с работой Тюменского учебного центра МЧС России по обучению и повышению квалификации сотрудников ведомства. Для них провели деловые игры, направленные на обмен опытом защиты населенных пунктов от природных пожаров.

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Наблюдать за ходом крупномасштабной практики будет начальник главного управления пожарной охраны МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Валентин Нелюбов.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , командные штабные учения

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