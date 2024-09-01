В Тюменской области проведут противопожарные командно-штабные учения

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Командно-штабные учения по защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров пройдут в Тюменской области 12 сентября. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Сегодня, 11 сентября, участники мероприятия ознакомились с работой Тюменского учебного центра МЧС России по обучению и повышению квалификации сотрудников ведомства. Для них провели деловые игры, направленные на обмен опытом защиты населенных пунктов от природных пожаров.

Наблюдать за ходом крупномасштабной практики будет начальник главного управления пожарной охраны МЧС России генерал-лейтенант внутренней службы Валентин Нелюбов.