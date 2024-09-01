Об истории улицы Подаруевской расскажут тюменцам на экскурсии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия "От Подаруевской до Семакова" пройдет в Тюмени 13 сентября. Начало прогулки — в 16 часов, старт от дома № 1 по ул. Семакова, сообщает в библиотека истории города имени Текутьева.

Прогулка разработана в рамках Дней исторического и культурного наследия, которые в прошлом году посвятили личности Прокопия Ивановича Подаруева. Это известный тюменский предприниматель, купец, меценат, благотворитель, трижды избиравшийся на пост городского головы, потомственный почетный гражданин. При жизни улица, на которой он жил, стала носить его имя. В 1870-х годах он на свои средства построил и безвозмездно передал городу здание Александровского реального училища.

Запись на экскурсию и подробности по телефону: 8 (3452) 22-52-37.

Возрастное ограничение: 12+.