  • 12 сентября 202412.09.2024четверг
  • USD91,2653
    EUR100,7421
  • В Тюмени 12..14 С 0 м/с ветер северо-восточный

Аспирант тюменского вуза выиграл стипендию посольства Вьетнама в России

Общество, 17:12 12 сентября 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Аспирант Школы компьютерных наук ТюмГУ Нгуен Куанг Хай удостоен почетной стипендии посольства Вьетнама в РФ. Молодой человек обучается по научной специальности "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ", сообщает пресс-служба вуза.

Это уже вторая такая награда в активе талантливого аспиранта, первую он получил в 2023 году. Хай Нгуен отметил, что стипендия является не только финансовым вознаграждением, но и признанием непрерывных усилий в учебе, научных исследованиях и участии в общественной деятельности.

"Это действительно большой источник вдохновения, побуждающий меня продолжать стремиться к академической карьере и вносить вклад в жизнь общества. Я хочу поблагодарить руководство Тюменского госуниверситета, а также преподавателей за их поддержку, в частности, моего научного руководителя Ирину Гелиевну Захарову", - сказал он.

В Школе компьютерных наук ТюмГУ уверены, что почетная стипендия станет для Хая мотивацией преодолевать новые вызовы в исследованиях и учебе. Это также должно способствовать улучшению студенческой активности за границей в России в целом и в Тюменском государственном университете в частности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аспирантура , стипендии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 12.09.2024В Тюмени утвердили лидера Международного клуба дружбы региона
19:45 12.09.2024Полярное сияние могут увидеть тюменцы в ночь на 13 сентября
19:10 12.09.2024В Тюменской области снизилась смертность на дорогах
18:10 12.09.2024Праздник урожая в поддержку СВО провели сквере Депутатов в Тюмени