Аспирант тюменского вуза выиграл стипендию посольства Вьетнама в России

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Аспирант Школы компьютерных наук ТюмГУ Нгуен Куанг Хай удостоен почетной стипендии посольства Вьетнама в РФ. Молодой человек обучается по научной специальности "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ", сообщает пресс-служба вуза.

Это уже вторая такая награда в активе талантливого аспиранта, первую он получил в 2023 году. Хай Нгуен отметил, что стипендия является не только финансовым вознаграждением, но и признанием непрерывных усилий в учебе, научных исследованиях и участии в общественной деятельности.

"Это действительно большой источник вдохновения, побуждающий меня продолжать стремиться к академической карьере и вносить вклад в жизнь общества. Я хочу поблагодарить руководство Тюменского госуниверситета, а также преподавателей за их поддержку, в частности, моего научного руководителя Ирину Гелиевну Захарову", - сказал он.

В Школе компьютерных наук ТюмГУ уверены, что почетная стипендия станет для Хая мотивацией преодолевать новые вызовы в исследованиях и учебе. Это также должно способствовать улучшению студенческой активности за границей в России в целом и в Тюменском государственном университете в частности.