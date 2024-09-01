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Знания тюменцев о культурном наследии региона проверят в инфопарке на Цветном бульваре

Общество, 17:01 12 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Квиз "Культурное наследие Тюменской области" пройдет в инфопарке на Цветном бульваре в Тюмени 13 сентября. Начало мероприятия — в 16 часов.

Это возможность проверить свои знания об историко-культурном наследии региона. Сделать это приглашают команды от трех до пяти человек. Для участия обязательна нужна предварительная регистрация по ссылке.

Мероприятие проводит комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Возрастное ограничение: 12+.

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# инфопарк , квиз , культурное наследие , памятники архитектуры

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