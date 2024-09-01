Тюменская область - в числе лидеров по внедрению мобильного приложения оперативной помощи детям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала одним из лидеров по внедрению бесплатного мобильного приложения "Заступник", позволяющего родителям всегда знать, где находятся дети, и обеспечить их безопасность в экстренных случаях. Ребенок, оказавшись в критической ситуации, может послать сигнал тревоги и немедленно получить помощь. Проект реализуется в регионе с 2023 года при поддержке областного департамента образования и науки.

Промежуточные итоги работы проекта в Тюменской области его координатор Дмитрий Иванов обсудил с директорами и представителями средних образовательных школ муниципальных районов 12 сентября. В ходе встречи, состоявшейся на базе регионального департамента образования, он рассказал о реальных случаях использования цифровой платформы и ответил на вопросы представителей педагогического сообщества.

Тестирование "Заступника" началось в 2022 году. Приложение бесплатно, оно устанавливается на телефоны ребенка и родителей. На устройстве ребенка есть тревожная кнопка, которую он может нажать даже на заблокированном смартфоне при возникновении угрозы, и его близкие из "круга доверия" получат сигнал. При этом сразу же включается аудифон, и можно слышать, что происходит рядом с ребенком, а при необходимости - привлечь помощь волонтеров или служб спасения.

"В настоящее время в регионе насчитывается около 25 тысяч пользователей приложения, - рассказал Дмитрий Иванов корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия". - Из них 11 тысяч 500 - дети. За год работы проекта было зарегистрировано 1 тысяча 45 вызовов, поступивших от детей. Самый популярный повод, это почти 30 процентов - буллинг, подростковые драки и жестокость, а также обострение хронических заболеваний и агрессия со стороны взрослых".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Он уточнил, что в круг доверия могут входить как близкие родственники, родители, братья, сестры бабушки, дедушки, так и преподаватели, тренеры - те, кому тюменцы доверяют безопасность своего ребенка: "Если родители или люди из "круга доверия" не смогут незамедлительно прийти на помощь, то они могут перенаправить сигнал в сообщество таких же участников проекта, которые есть в ближайшем радиусе. Это работает, как такси: если в радиусе 100 метров нет никого, сигнал посылается дальше. На нашем опыте в регионах, где активно поддерживается приложение, помощь приходит очень быстро".

Один из последних случаев использования "Заступника" в Тюмени, по его словам, был зарегистрирован летом, когда 14-летняя поздно вечером возвращалась домой. Рядом с ней остановилась машина, и на ломанном русском девочке начали предлагать сесть в автомобиль. Она ускорила шаг, но за ней поехали следом. В это время девочка уже нажала кнопку. Это было недалеко от ее дома, и навстречу ей вышли папа с братом. Увидев взрослых, преследователи сразу ретировались. Также дети сообщают о чрезвычайных происшествиях на воде, о пожарах.

Всего за 2023 год оперативную помощь через приложение получили свыше 4,5 тыс. детей, каждый день фиксируется порядка 100 вызовов по всей стране. Минпросвещения РФ рекомендовало проект для интеграции в школах, кроме того, проект был поддержан Минцифры РФ, Агентством стратегических инициатив и Фондом развития интернет-инициатив. В 2024 году приложение стало победителем премии Digital Leaders-2024 в номинации "Цифровые решения для детей". Проект был отмечен в категории "Безопасность жизни и здоровья" как внесший значительный вклад в развитие технологий и цифровых решений, улучшающих жизнь.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отвечая на вопросы преподавателей, Дмитрий Иванов уточнил, что сегодня большинство продуктов на рынке мобильных приложений для детской безопасности принадлежат западным компаниям и имеют возможности для сбора персональных данных детей и родителей. "При этом они работают, даже не имея представительств на территории России, а полученные данные могут использовать как угодно. В нашем случае это самая высокая степень защиты персональных данных, сведения хранятся на одних серверах с данными Единого Госэкзамена", - рассказал он.

В Тюменской области разработчики приложения запланировали проведение мастер-классов о том, как правильно пользоваться "Заступником". "Каждую неделю выходит обновление приложения, оно становится более удобным и совершенным. Сейчас платформа не занимает много места по сравнению с другими популярными приложениями и не потребляет много заряда электроэнергии. У нас есть специальные запатентованные не только в России, но и во всем мире алгоритмы. Фактически это первая в мире система коллективной детской безопасности", - добавил Дмитрий Иванов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кроме того, запланированы детские конкурсы видороликов, посвященных безопасности, а также уроки для детей и подростков, мероприятия с участием родительского и волонтерского сообщества. В завершение встречи координатор проекта отметил благодарностью представителей школ Тюмени, показавших наилучшие результаты в поддержке и распространении приложения, в частности – школы № 63, 48 и 56.

"Конечно же, главная заслуга в этих высоких промежуточных результатах - неравнодушное и сплоченное родительское сообщество региона. В этом огромный вклад педагогов Тюменской области, которые помогают продвижению проектов в образовательных учреждениях", - заключил он.

Николай Ступников