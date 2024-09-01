На пожарных учениях в Тобольском районе протестировали технику местного производства

ТГ-канал Леонида Митрюшкина ТГ-канал Леонида Митрюшкина

Механизм взаимодействия структур во время пожара отработали на региональных командно-штабных учениях в Тобольском районе. Тренировка подразделений МЧС, медицины, полиции и ресурсоснабжающих организаций прошла в условиях, приближенных к реальным событиям.

"В учениях впервые участвовала высокопроходимая техника. Наш инвестор - предприятие "МЕГ ВЕСТ" (с. Бизино) - предложил задействовать специальную модель снегоболотохода. Ее завод разработал для тушения лесных пожаров. Машина, укомплектованная противопожарным инвентарем, легко доберется в любое труднодоступное место даже по воде", - рассказал глава района Леонид Митрюшкин в своих соцсетях.

На обкатку техника вышла минувшей весной. Сначала новый автомобиль прошел испытание паводком: на нем добирались до сложных мест, где на обустроенных земляных валах возникали протечки.

Теперь ее проверили в условиях пожара. Тестирование снегоболотохода в разных ситуациях продолжится и дальше, заверил Леонид Митрюшкин.