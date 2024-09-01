Более 33 млн рублей задолжали жители Тюменской области за газ

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Более 33 млн рублей задолжали за потребленный газ жители Тюменской области. Должников, как правило, уведомляют об этом, предлагают погасить долг, но если после этого он не предпринимает никаких действий, то отключают от ресурса.

Собственница двухэтажного коттеджа в районе Воронинских горок должна поставщику ресурса 36 тысяч рублей. Такая сумма задолженности образовалась более чем за два месяца. К ней неоднократно приходили специалисты, напоминали о том, долг необходимо погасить. Хозяйка обещала, но не выполняла. Ее вновь посетили специалисты, на этот раз - чтобы уже отключить от газа. Вместе с бригадой на месте находился специалист с кассой. Таким образом, должница могла погасить неоплаченную сумму, но она даже не вышла из дома.

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

"В преддверии отопительного периода компания проводит мероприятия по ликвидации просроченной задолженности за использованный природный газ. Запланировано посетить более двух тысяч абонентов. Наша задача - донести до потребителя необходимость своевременно осуществлять платежи", - уточнил заместитель регионального директора компании "Газпром межрегионгаз Север" в Тюменской области Валерий Шумилов.

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Он отметил, что платить за использованный природный газ можно дистанционно через мобильное приложение "Мой газ" и на сайте компании. Личным кабинетом уже пользуются 173 тыс. 924 абонента.

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

В их числе - жительница Перевалово Лилия Карпенко. Ее семья въехала в дом в апреле и сразу подключила газ. "Передаем показания счетчиков через личный кабинет и оплачиваем. Без комиссий, очень удобно", - оценила удобство цифрового сервиса хозяйка дома.

Оксана Корнеенкова