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На домах Тобольска появится архитектурная подсветка

Общество, 11:19 13 сентября 2024

vk.com/real_tobolsk

Устройством архитектурной подсветки на четырех домах Тобольска заняты подрядные организации. Работы ведутся в рамках капремонта по проекту "Тобольск настоящий".

По информации авторов проекта, до конца 2024 года преобразится дом на Рощинском переулке, 66, а также дома в 8 микрорайоне — 14, 40 и 41. Специалисты выполняют работы по ремонту межпанельных швов, утеплению торцевых стен и покраске фасадов. Цветовые решения утверждаются на архитектурно-градостроительном совете. Особенностью текущего года станет архитектурная подсветка. Она придаст новым фасадам современный и стильный вид, уверены тоболяки.

Кроме того, в рамках отдельного проекта от компании СИБУР на фасадах появятся новые муралы.

Реконструкция фасадов по программе "Тобольск настоящий" проведена на 12 домах в 2022-2023 г.

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# капитальный ремонт , СИБУР

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