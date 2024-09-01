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Теплые и солнечные выходные ожидаются в Тюменской области

Общество, 10:24 13 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Теплая и солнечная погода ожидается в Тюменской области в ближайшие выходные, 14 и 15 сентября. По данным центр Фобос, в дневные часы температура воздуха будет подниматься до 22 градусов, в ночные - ожидается от 12 до 14. В эти дни осадки маловероятны, а небо будет малооблачным.

В Тюмени 14 сентября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью столбики термометров покажут плюс 12. Ветер слабый северного направления.

15 сентября атмосферное давление также будет повышено, синоптики прогнозируют ясную погоду. Дневная температура воздуха достигнет 21 градуса, ночная составит плюс 12. Ветер северо-восточный, умеренный.

В начале следующей недели станет чуть прохладнее. 16 и 17 сентября дневная температура воздуха составит от 15 до 17 градусов, но будет солнечно. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 5, ветер слабый, юго-западный. 20 сентября потеплеет до плюс 20, осадков не ожидается.

Любовь Голышева

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