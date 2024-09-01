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Школа в Сладковском районе заплатит старшекласснику за сломанный в драке нос

Происшествия, 15:54 13 сентября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

20 тыс. рублей компенсации морального вреда заплатит школа в с. Сладково подростку, получившему перелом носа в драке, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокуратура района провела проверку по обращению матери школьника. Установлено, что в сентябре 2023 года её сын подрался с одноклассником и получил травму.

Проверка также установила, что образовательная организация не обеспечила безопасные условия для обучающихся, что привело к травмированию десятиклассника.

Прокурор района в судебном порядке взыскал со школы компенсацию. Уголовное дело в отношении одноклассника потерпевшего прекращено в суде в связи с примирением сторон.

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# компенсация , прокуратура , Сладковский район

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