Школа в Сладковском районе заплатит старшекласснику за сломанный в драке нос

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

20 тыс. рублей компенсации морального вреда заплатит школа в с. Сладково подростку, получившему перелом носа в драке, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокуратура района провела проверку по обращению матери школьника. Установлено, что в сентябре 2023 года её сын подрался с одноклассником и получил травму.

Проверка также установила, что образовательная организация не обеспечила безопасные условия для обучающихся, что привело к травмированию десятиклассника.

Прокурор района в судебном порядке взыскал со школы компенсацию. Уголовное дело в отношении одноклассника потерпевшего прекращено в суде в связи с примирением сторон.