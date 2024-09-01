Школа в Сладковском районе заплатит старшекласснику за сломанный в драке нос
Происшествия, 15:54 13 сентября 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
20 тыс. рублей компенсации морального вреда заплатит школа в с. Сладково подростку, получившему перелом носа в драке, сообщает прокуратура Тюменской области.
Прокуратура района провела проверку по обращению матери школьника. Установлено, что в сентябре 2023 года её сын подрался с одноклассником и получил травму.
Проверка также установила, что образовательная организация не обеспечила безопасные условия для обучающихся, что привело к травмированию десятиклассника.
Прокурор района в судебном порядке взыскал со школы компенсацию. Уголовное дело в отношении одноклассника потерпевшего прекращено в суде в связи с примирением сторон.