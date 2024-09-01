Две тысячи тоболяков присоединились к профильной игре "Без права на ошибку"

| Фото: ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

2 тыс. участников объединила медико-спортивно-туристическая игра "Без права на ошибку" в Тобольске. Среди них - студенты медицинского колледжа, профессиональных образовательных организаций, школьники. Впервые к соревнованиям присоединились команды промышленных предприятий, в том числе СИБУР, сообщил глава Тобольска Петр Вагин в своих соцсетях.

Торжественное открытие мероприятия прошло на стадионе "Тобол".

"Участники в полной мере погрузились в ситуацию оказания первой медицинской помощи и продемонстрировали свои знания и навыки. Привлекаем интерес ребят к профессии и активно работаем для того, чтобы кадры нашей Областной больницы пополнялись молодыми, амбициозными и энергичными медиками", - написал Петр Вагин.