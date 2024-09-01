В Тюменской области зарплата специалистов сферы безопасности в августе выросла на 94 %

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заработная плата, предлагаемая специалистам сферы безопасности в Тюменской области, выросла на 94% за августа, и составляет 64 тыс. 300 рублей.

В целом, по состоянию на начало осени 2024 года средняя предлагаемая зарплата в регионе, по данным аналитиков hh.ru, которые подвели итоги рынка труда за август, составила 65 тыс. 600 рублей. Это на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В ТОП-5 по увеличению предлагаемых зарплат вошли: "Медицина, фармацевтика" - 64 тыс. 350 рублей (плюс 51%) "Сельское хозяйство" - 136 тыс. 700 рублей (плюс 48%), "Рабочий персонал" - 99 тыс. 850 рублей, "Добыча сырья" - 140 тыс. 650 рублей, "Транспорт, логистика, перевозки" - 111 тыс. рублей, (плюс 46% в каждой сфере), "Строительство, недвижимость" - 107 тыс. 700 рублей, "Производство, сервисное обслуживание" - 100 тыс. 600 рублей (плюс 42% в каждой сфере), и "Стратегия, инвестиции, консалтинг" - 110 тыс. 600 рублей (плюс 41%).

Низкая динамика прироста зарплат в регионе наблюдается в вакансиях для представителей сферы "Домашний, обслуживающий персонал" - 63 тыс. 900 рублей (плюс 12%), "Розничная торговля" - 44 тыс. 800 рублей (плюс 20%) "Наука, образование" - 42 тыс. 900 рублей (плюс 20%).

Отрицательную динамику показали зарплаты административного персонала 56 тыс. 300 рублей (минус 6%).