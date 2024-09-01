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День Кадрового центра пройдет для тюменцев на Цветном бульваре

Общество, 16:38 13 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская область" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"

День Кадрового центра "Работа России" состоится в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре 16 сентября. Посетителей интерактивного пространства ожидают мастер-классы, лекции и профориентационные игры для детей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Помимо этого, пройдет церемония награждения победителей и призеров областного конкурса "Лучший работодатель в области содействия занятости населения" и награждение несовершеннолетних граждан за активное участие в мероприятиях по летнему трудоустройству.

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# инфопарк , кадровый центр

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