День Кадрового центра пройдет для тюменцев на Цветном бульваре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"

День Кадрового центра "Работа России" состоится в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре 16 сентября. Посетителей интерактивного пространства ожидают мастер-классы, лекции и профориентационные игры для детей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Помимо этого, пройдет церемония награждения победителей и призеров областного конкурса "Лучший работодатель в области содействия занятости населения" и награждение несовершеннолетних граждан за активное участие в мероприятиях по летнему трудоустройству.