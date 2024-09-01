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В Тюменской области проверили охрану моста через реку Тобол

Общество, 17:10 13 сентября 2024

пресс-служба Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» | Фото: пресс-служба Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России»

Учебные мероприятия по защите моста через реку Тобол провела комиссия Уральского филиала ведомственной охраны Минтранса России 12 сентября, сообщает пресс-служба Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России".

По тревоге подразделение было переведено на усиленное несение дежурства по защите объекта, а дальнейшие профессиональные действия работников государственного предприятия помогли оперативно пресечь проникновение условного нарушителя на охраняемую территорию и отработать навыки использования детектора паров М-ион при обнаружении подозрительных предметов.

"В учебных мероприятиях приняли участие сотрудники полиции, подразделения МЧС города Ялуторовск, инспектор-кинолог со служебной собакой. Цели учения были достигнуты, действия подразделения получили оценку "хорошо", – подытожил руководитель учений, ведущий специалист отдела охраны Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России" Вячеслав Измоденов.

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# Минтранс РФ , река Тобол

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