В Тюменской области проверили охрану моста через реку Тобол

| Фото: пресс-служба Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» | Фото: пресс-служба Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России»

Учебные мероприятия по защите моста через реку Тобол провела комиссия Уральского филиала ведомственной охраны Минтранса России 12 сентября, сообщает пресс-служба Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России".

По тревоге подразделение было переведено на усиленное несение дежурства по защите объекта, а дальнейшие профессиональные действия работников государственного предприятия помогли оперативно пресечь проникновение условного нарушителя на охраняемую территорию и отработать навыки использования детектора паров М-ион при обнаружении подозрительных предметов.

"В учебных мероприятиях приняли участие сотрудники полиции, подразделения МЧС города Ялуторовск, инспектор-кинолог со служебной собакой. Цели учения были достигнуты, действия подразделения получили оценку "хорошо", – подытожил руководитель учений, ведущий специалист отдела охраны Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России" Вячеслав Измоденов.