Тюменка Анна Комлева стала победителем конкурса "Билет в Арктику"
Общество, 18:31 13 сентября 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Тюменка Анна Комлева вошла в число победителей всероссийского конкурса "Билет в Арктику". Она участвовала в треке "Транспортная инфраструктура и Северный морской путь", сообщает инфоцентр регионального правительства.
Награды победителям вручил заместитель Министра науки и высшего образования Денис Секиринский. Десять победителей, в том числе Анна Комлева, отправятся в арктическую экспедицию на Ямал, где посетят ведущие научные и производственные площадки региона.
Всего за звание лучших состязались более 250 тысяч студентов и молодых ученых со всей России.
Конкурс реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий".