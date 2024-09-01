Тюменка Анна Комлева стала победителем конкурса "Билет в Арктику"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменка Анна Комлева вошла в число победителей всероссийского конкурса "Билет в Арктику". Она участвовала в треке "Транспортная инфраструктура и Северный морской путь", сообщает инфоцентр регионального правительства.

Награды победителям вручил заместитель Министра науки и высшего образования Денис Секиринский. Десять победителей, в том числе Анна Комлева, отправятся в арктическую экспедицию на Ямал, где посетят ведущие научные и производственные площадки региона.

Всего за звание лучших состязались более 250 тысяч студентов и молодых ученых со всей России.

Конкурс реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий".