В Заводоуковске на пожаре в частном доме погиб человек
Происшествия, 21:32 13 сентября 2024
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Один человек погиб в результате пожара в частном доме на ул. Революционная в Заводоуковске.
Как сообщили в МЧС России по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило вечером 13 сентября. На место вызова привлекались четыре единицы техники, 11 сотрудников пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области.
Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Предварительная причина возгорания: неосторожное обращение с огнём.