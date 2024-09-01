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В Заводоуковске на пожаре в частном доме погиб человек

Происшествия, 21:32 13 сентября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб в результате пожара в частном доме на ул. Революционная в Заводоуковске.

Как сообщили в МЧС России по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило вечером 13 сентября. На место вызова привлекались четыре единицы техники, 11 сотрудников пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Предварительная причина возгорания: неосторожное обращение с огнём.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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