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В Тюменской области впервые проходит фестиваль "Искусство объединяет"

Общество, 12:49 15 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский фестиваль "Искусство объединяет" открыли на выставке "80 лет вместе" в музейном комплексе им. И.Я. Словцова. 20 художников из разных городов за десять дней напишут Тюмень в разных локациях, проведут серию мастер-классов. Завершится все выставкой из 60 работ мастеров живописи, акварели, графики.

"В рамках нашего фестиваля предусмотрены мастер-классы для горожан, студентов и воспитанников детских школ искусств. То есть горожане смогут присоединиться к художникам на пленэре. По итогам отберем 60 работ на выставку. Мы ее представим в пяти местах города: в музее Словцова, выставочном зале союза художников, институте психологии и педагогики на кафедре искусств, детской школе имени Митинского и "Фантазия" в Боровском", - рассказал автор фестиваля, председатель Тюменского регионального Союза художников Александр Новик.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Для художников проведут выезды по Тюмени. Локациями для пленэра станут пешеходная улица, набережная Туры, пересечение улиц Даудельная и Свердлова, Троицкий монастырь.

Ольга Луцко из Кургана называет себя ярым художником-пленэристом, только за весну-лето она побывала в пяти городах страны.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В Тюмени великолепная команда художников. Пленэр – возможность общения, художники подпитываются окружающими природой и людьми. Я работаю акварелью, для пленэров она относительно легка, потому что с собой ношу 25 килограммов – краски, планшет, тренога. В город надо вжиться, здесь все новое для меня. Что-то обязательно на глаз упадет", - уверена Ольга.

Живописец Александр Алексеев из Екатеринбурга привык писать картины больших форматов, создает портреты и натюрморты.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"За Тюменью наблюдаю, поражаюсь: город растет и сейчас прекрасная осень стоит. Посмотрим, что зацепит, что удастся написать", - сказал он.

Тюменка Алена Смольникова с 2015 года состоит в Союзе художников России, не раз участвовала в пленэрах. Сейчас ее профессиональная деятельность не связана с художественным искусством, но она, не раздумывая, согласилась на участие во всероссийском пленэре.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Интересно посмотреть на Тюмень с другой стороны, несмотря на то, что мы живем в этом городе, мы всегда открываем для себя что-то новое, или старые места открываешь по-другому. Это здорово: посмотреть на Тюмень под другим углом. И, конечно же, пообщаться с коллегами из других городов, интересно посмотреть на чужой опыт работы", - считает Алена.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Всероссийский фестиваль "Искусство объединяет" проводится при поддержке губернаторского гранта.

Анжела Лебедева

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# Александр Новик , пленэр , Союз художников Тюменской области , художники

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