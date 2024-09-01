В Тюменской области впервые проходит фестиваль "Искусство объединяет"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский фестиваль "Искусство объединяет" открыли на выставке "80 лет вместе" в музейном комплексе им. И.Я. Словцова. 20 художников из разных городов за десять дней напишут Тюмень в разных локациях, проведут серию мастер-классов. Завершится все выставкой из 60 работ мастеров живописи, акварели, графики.

"В рамках нашего фестиваля предусмотрены мастер-классы для горожан, студентов и воспитанников детских школ искусств. То есть горожане смогут присоединиться к художникам на пленэре. По итогам отберем 60 работ на выставку. Мы ее представим в пяти местах города: в музее Словцова, выставочном зале союза художников, институте психологии и педагогики на кафедре искусств, детской школе имени Митинского и "Фантазия" в Боровском", - рассказал автор фестиваля, председатель Тюменского регионального Союза художников Александр Новик.

Для художников проведут выезды по Тюмени. Локациями для пленэра станут пешеходная улица, набережная Туры, пересечение улиц Даудельная и Свердлова, Троицкий монастырь.

Ольга Луцко из Кургана называет себя ярым художником-пленэристом, только за весну-лето она побывала в пяти городах страны.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В Тюмени великолепная команда художников. Пленэр – возможность общения, художники подпитываются окружающими природой и людьми. Я работаю акварелью, для пленэров она относительно легка, потому что с собой ношу 25 килограммов – краски, планшет, тренога. В город надо вжиться, здесь все новое для меня. Что-то обязательно на глаз упадет", - уверена Ольга.

Живописец Александр Алексеев из Екатеринбурга привык писать картины больших форматов, создает портреты и натюрморты.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"За Тюменью наблюдаю, поражаюсь: город растет и сейчас прекрасная осень стоит. Посмотрим, что зацепит, что удастся написать", - сказал он.

Тюменка Алена Смольникова с 2015 года состоит в Союзе художников России, не раз участвовала в пленэрах. Сейчас ее профессиональная деятельность не связана с художественным искусством, но она, не раздумывая, согласилась на участие во всероссийском пленэре.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Интересно посмотреть на Тюмень с другой стороны, несмотря на то, что мы живем в этом городе, мы всегда открываем для себя что-то новое, или старые места открываешь по-другому. Это здорово: посмотреть на Тюмень под другим углом. И, конечно же, пообщаться с коллегами из других городов, интересно посмотреть на чужой опыт работы", - считает Алена.

Всероссийский фестиваль "Искусство объединяет" проводится при поддержке губернаторского гранта.

Анжела Лебедева