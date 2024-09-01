Баскетболисты тобольского "Нефтехимика" примут гостей Кубка России

| Фото: Федерация баскетбола Тюменской области | Фото: Федерация баскетбола Тюменской области

Матчи Кубка России по баскетболу среди мужских команд пройдут с 18 по 20 сентября в Тобольске. "Нефтехимик" примет на своей площадке команды из Екатеринбурга, Красноярского и Пермского краев, сообщает департамент спорта Тюменской области.

Матчи 18 и 19 сентября начнутся в 16 часов, 20 – в 15 часов. Игры пройдут в спортивном комплексе "Центральный" по адресу: 4-й микрорайон, стр. 87, к. 2.

Добавим, для болельщиков "Нефтехимика" состоится презентация команды в 19 часов 16 сентября. Почитатели спортивного таланта баскетболистов смогут сфотографироваться с ними, получить автограф, пообщаться и поучаствовать в розыгрыше.