Выходной с пользой для здоровья провели тюменцы в сквере Александра Моисеенко

Фото предоставлены пресс-службой ТМУ Фото предоставлены пресс-службой ТМУ

Тюменский медуниверситет и волонтеры-медики организовали фестиваль здоровьесбережения МЕДИАНА. В этом году фестиваль собрал на своих площадках в сквере имени Александра Моисеенко приверженцев здорового образа жизни самых разных возрастов – приходили семьями, бабушки и дедушки приводили детей и внуков, кто-то даже захватил домашних питомцев. Субботний день выдался удивительно теплым и солнечным, что сделало настрой участников и организаторов еще более радостным и энергичным.

Старт празднику физкультуры и здоровья дала лечебно-танцевальная тренировка с элементами вокалотерапии под руководством специалиста по спорту, лечебной и адаптивной физической культуре, доцента Тюменского медицинского университета Елены Августы. Затем активную часть фестиваля продолжили тренировки и мастер-классы от ведущих специалистов города: азам скандинавской ходьбы всех желающих обучила руководитель спортивного центра ТМУ Екатерина Терентьева, заведующая кафедрой физической культуры и спорта ТМУ Наталья Бочкарникова провела оздоровительную тренировку "Радость движения", а инструктор по лечебной физкультуре Тюменского кардиологического научного центра Елена Забелина провела мастер-класс по лечебной физкультуре.

Особый интерес у гостей фестиваля вызвали лекции от врачей и преподавателей Тюменского медицинского университета, а также палатки здоровья, организованные ВОД "Волонтеры-медики" и Региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики, где можно было узнать о способах тренировки памяти и сохранения когнитивных способностей, определить уровень сахара и холестерина крови, поучаствовать в творческих и интеллектуальных конкурсах. Доцент кафедры внутренних болезней, поликлинической терапии и семейной медицины Жанна Куимова почла лекцию "Возьми давление под контроль", врач-психиатр, геронтолог, заведующая взрослым психоневрологическим отделением амбулаторно-поликлинической службы ГБУЗ ТО "ОКПБ" Елена Кузьмищева провела занятие "Ясный ум, хорошая память. Помоги голове работать", а врач ЛФК и спортивной медицины, ассистент кафедры медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Ольга Шукалович рассказала, как сохранить здоровье суставов. На вопрос почему осенью может болеть голова и как с этим бороться ответила врач-невролог, нейрофизиолог, старший преподаватель кафедры медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Марина Агафонова. Отметим, что все лекторы пользовались огромной популярностью, участники были рады задать вопросы и получить рекомендации.

"Задача врача – не только лечить пациента и проводить диагностику, но и создавать условия для того, чтобы он сохранял здоровье. Фестиваль МЕДИАНА предполагает не столько знакомство наших пациентов со здоровьесберегающими технологиями, сколько создание новой здоровьесберегающей среды, в которой даже те, кто не очень хочет соблюдать правила здорового образа жизни, так или иначе будут в них вовлечены. Мы надеемся, что те форматы, которые применили наши студенты, сотрудники университета, наши партнеры и врачи из медицинских организаций, не просто познакомят людей с правилами профилактики, но и максимально погрузят в понимание того, что каждый из нас ответственен за свое здоровье и за свою жизнь", - рассказала куратор фестиваля, проректор по молодежной политике и региональному развитию Тюменского медицинского университета Светлана Соловьева.

Фестиваль здоровьесбережения МЕДИАНА проходит в Тюмени уже в четвертый раз. Впервые он состоялся в 2019 году, затем возобновил свою работу после снятия ковидных ограничений в 2022 году. Этот масштабный и яркий праздник организован силами студентов и ординаторов Тюменского медицинского университета – активистов Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" в сотрудничестве с преподавателями вуза и в партнерстве с медицинскими учреждениями, спортивными и профилактическими организациями города. Возглавила эту работу ординатор, региональный координатор ВОД "Волонтеры-медики", руководитель волонтерского центра ТМУ Наталья Бородина. По ее словам, это событие – не просто день здоровья, а результат планомерной и регулярной работы волонтеров с населением в направлении профилактики заболеваний. Многие из тех, кто пришли в этот день в сквер, участвовали в мероприятиях, организуемых волонтерами в поликлиниках, оздоровительных центрах и общественных организациях

"В фестивале приняли участие более 100 человек, судя по отзывам, наши гости довольны, а мы, в свою очередь, рады получить обратную связь от наших лекторов и авторов мастер-классов и тренировок, мы видим высокую активность горожан всех возрастов, их желание сделать все возможное, чтобы быть здоровыми самим и прививать здоровый образ жизни членам своей семьи, - поделилась итогами фестиваля Наталья Бородина.

Судя по улыбкам и многочисленным благодарностям от участников фестиваля в адрес организаторов, с уверенностью можно сказать, что такие мероприятия очень нужны людям, их ждут, а значит, усилия организаторов дают очень хороший эффект, делают горожан здоровее и счастливее.