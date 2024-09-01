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Житель Тюменской области в пьяной драке зарезал знакомого

Происшествия, 17:08 16 сентября 2024

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Уголовное дело по статье "Убийство" заведено в отношении 53-летнего жителя пос. Кировский Исетского района, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

12 сентября в квартире было обнаружено тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений.

По подозрению в преступлении задержан знакомый убитого. В настоящее время ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, во время распития спиртного мужчины поссорились, обвиняемый схватил нож и нанёс им не менее пяти ударов в шею знакомого. От полученных ран тот скончался на месте.

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# Исетский район , убийство , уголовное дело

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