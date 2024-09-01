20-летний сладкоежка отправится в колонию-поселение за кражу шоколада

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20-летний тюменец украл из магазина в д. Паренкина 22 плитки шоколада, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Как установило следствие, общий ущерб торговой точке составил около 3 тыс. 500 рублей. Сладкоежка свою вину признал, в содеянном раскаялся. Учитывая, что молодой человек уже отбывает условное наказание, суд отправил его в колонию-поселение на год и семь месяцев.