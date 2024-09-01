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Тюменские семьи приглашают на фестиваль ГТО в Легкоатлетический манеж

Спорт, 09:07 18 сентября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Ежегодный городской фестиваль ГТО среди семейных команд пройдет на территории Легкоатлетического манежа в Тюмени 19 октября. К участию приглашают команды: ребенок от 8 до 13 лет, мама и папа 25-49 лет, бабушка или дедушка 50-69 лет, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Участников ждут такие испытания, как подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/о гимнастическую скамью, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами и другое.

Предварительные заявки на участие в фестивале принимаются до 14 октября включительно по электронной почте vfskgto72@mail.ru или по адресу: 50 лет Октября, 46/2. Для участия необходимо предоставить заявку, паспорт/свидетельство о рождении, медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов ВФСК ГТО, страховой полис ОМС, согласия на обработку персональных данных.

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# фестиваль ГТО

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