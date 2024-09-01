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Тюменские ученые разработали программу для юных лыжников-гонщиков 

Общество, 17:34 17 сентября 2024

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Программу формирования физкультурной компетентности у лыжников, обучающихся в группах начальной подготовки, разработали ученые Института физической культуры ТюмГУ. Авторами выступили Екатерина Симонова и Татьяна Котова, сообщает управление стратегической коммуникации вуза.

В исследовании принимали участие 39 лыжников-гонщиков 8-10 лет, обучающихся в группах начальной подготовки Тюменской области. Учеными предложили программу, которая включала целеполагание, самооценку, лекцию-дискуссию, мастер-классы по применению восстановительных средств, лабораторные практикумы по работе со снегом, взаимообучение, ролевые игры "Сегодня тренер – Я!", индивидуальную работу тренера.

Были рассмотрены ценностно-мотивационный, когнитивный и технико-технологический компоненты. Так когнитивный включал составление комплексов упражнений на определенную группу мышц, разработку комплекса домашних тренировок для родителей, анализ фото- и видеосъемок фрагментов тренировок, знание о правильном питании, пользе двигательной активности, основах личной гигиены и закаливании. Технико-технологический компонент – это применение различных лыжных ходов, определение температурных параметров снега и свойств скольжения, тестирование различных мазей держания при одинаковых погодных условиях, дыхательные упражнения, элементы самомассажа и умения выполнять и применять асаны из йоги.

После внедрения в тренировочный процесс лыжников-гонщиков предложенной программы ученые наблюдали положительную динамику по всем показателям.

По когнитивному компоненту прирост составил до 48 % – у продвинутого уровня и до 52 % – у базового. По другим компонентам тоже был существенный прогресс.

Предложенная учеными программа эффективна, так как у лыжников-гонщиков в группах начальной подготовки в процессе занятий появились понимание важности владения знаниями, умениями и практическим опытом, готовности к самостоятельному поиску и обработке информации в физкультурно-спортивной среде.

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# лыжники , ТюмГУ

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