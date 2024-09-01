  • 18 сентября 202418.09.2024среда
  • USD91,4292
    EUR101,5057
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер южный

О развитии талантов у детей расскажет родителям тюменский педагог

Общество, 12:58 18 сентября 2024

Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Лекция "Откроем детские таланты вместе" от педагога и кандидата филологических наук Аси Куприяновой пройдет в Детской библиотеке имени К. Я. Лагунова 21 сентября. Мам и пап ждут в 12 часов, сообщили в Тюменской областной научной библиотеке.

Ася Куприянова расскажет о том, какие встречаются препятствия на пути раскрытия детских талантов, и как их преодолеть. А также раскроет тайны методики "формирования образовательного азарта", который нужен детям во время обучения.

В рамках нетворкинга родители смогут задать вопросы и поделиться друг с другом советами по выявлению предрасположенностей ребенка. В это же время в библиотеке для детей организуют игровое занятие и мастер-класс. Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменская областная научная библиотека

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:37 18.09.2024На TNF нефтегазовые компании обсудили готовность отрасли к автономизации
14:15 18.09.2024Курс по семейным киноиграм презентовали в инфопарке в Тюмени
14:04 18.09.2024Тюменских первоклассников посвятили в пешеходы
13:42 18.09.2024Сотрудничество с Шаньдунским медицинским институтом обсудили в Тюмени