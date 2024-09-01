О развитии талантов у детей расскажет родителям тюменский педагог

| Фото: Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Лекция "Откроем детские таланты вместе" от педагога и кандидата филологических наук Аси Куприяновой пройдет в Детской библиотеке имени К. Я. Лагунова 21 сентября. Мам и пап ждут в 12 часов, сообщили в Тюменской областной научной библиотеке.

Ася Куприянова расскажет о том, какие встречаются препятствия на пути раскрытия детских талантов, и как их преодолеть. А также раскроет тайны методики "формирования образовательного азарта", который нужен детям во время обучения.

В рамках нетворкинга родители смогут задать вопросы и поделиться друг с другом советами по выявлению предрасположенностей ребенка. В это же время в библиотеке для детей организуют игровое занятие и мастер-класс. Возрастное ограничение: 0+.