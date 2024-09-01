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Поклониться поясу Пресвятой Богородицы в Троицком соборе тюменцы могут круглосуточно

Общество, 17:00 17 сентября 2024

Комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области

Ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы будет пребывать в Троицком соборе Свято-Троицкого монастыря в Тюмени с 18 по 20 сентября. Поклониться святыне можно даже ночью - храм будет принимать прихожан круглосуточно.

Пояс Пресвятой Богородицы - одна из особо почитаемых реликвий христианской церкви. В 2011 году к 200-летию Казанского кафедрального собора частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург. Ежедневно сотни паломников приходят к нему поклониться . Считается, что пояс помогает при бесплодии, родовых осложнениях и дарит женщинам радость материнства. Также в ковчеге находятся частицы святых мощей родителей Богородицы - святых праведных Иоакима и Анны.

В Тюмени святыня пробудет с 10 часов 18 сентября до 19 часов 20 сентября. Возрастное ограничение: 0+.

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# паломничество , Свято-Троицкий монастырь , храм

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