Молодые тюменцы считают, что медицина за последние 10 лет стала лучше

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени в возрасте до 34 лет уверены, что медицинские услуги за последнее 10-летие в целом стали лучше (56 % опрошенных), а вот среди тех, кто старше 45 лет, уверены в этом лишь 29%.

Такие данные приводит пресс-служба IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.ru, эксперты которого с 9 по 16 сентября провели опрос, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Тюмени.

В целом только 44 % жителей Тюмени считают, что современная медицина стала лучше, чем 10 лет назад. Чаще с этим согласны женщины, чем мужчины (47 % против 41 %).

Доступность медицинских услуг в своем городе жители Тюмени оценили в среднем на 3,1 балла, а качество — на 3,3 балла из пяти. Стоит отметить, что не все имеют на этот счет одинаковое мнение — доступность и качество медицинских услуг выше оценивают граждане в возрасте до 34 лет (по 3,5 балла в среднем) и те, кто получает до 50 тыс. рублей (доступность — на 3,8, качество — на 3,2 балла).

Горожане с более высокими доходами реже ставят высокие оценки отечественному здравоохранению, средние баллы за доступность и качество медуслуг — по 2,9.