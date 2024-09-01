В Ишиме завершают восстановление поврежденных в паводок дорог

| Фото: из Telegram-канала главы Ишима | Фото: из Telegram-канала главы Ишима

Поврежденные в весенний паводок дороги восстанавливают на ул. Льва Толстого в Ишиме. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично проверил ход работ. Он также побывал на дамбах в районе очистных сооружений и садов "Керамик", принявших на себя нагрузку огромной толщи воды весной 2024. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Ишима Федор Шишкин.

"Зашли в дома в переулке пятом Южном, здесь после схода воды идёт ремонт. Средства на восстановительные работы выделены из областного бюджета. Прошли до перемычки, соединяющей реку Ишим со старицей Ишимчик – в этом месте в период половодья под старыми водопропускными трубами просачивалась вода. Сложно представить, каких размеров могло быть затопление, если бы не круглосуточная работа курсантов ТВВИКУ, сотрудников МЧС, добровольцев", - сказал глава города.

На данный момент демонтировали трубы, а для пополнения старицы из реки смонтировали насосную станцию.

Видео: из Telegram-канала главы Ишима