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В Ишиме завершают восстановление поврежденных в паводок дорог

Общество, 18:51 17 сентября 2024

из Telegram-канала главы Ишима | Фото: из Telegram-канала главы Ишима

Поврежденные в весенний паводок дороги восстанавливают на ул. Льва Толстого в Ишиме. Губернатор Тюменской области Александр Моор лично проверил ход работ. Он также побывал на дамбах в районе очистных сооружений и садов "Керамик", принявших на себя нагрузку огромной толщи воды весной 2024. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Ишима Федор Шишкин.

"Зашли в дома в переулке пятом Южном, здесь после схода воды идёт ремонт. Средства на восстановительные работы выделены из областного бюджета. Прошли до перемычки, соединяющей реку Ишим со старицей Ишимчик – в этом месте в период половодья под старыми водопропускными трубами просачивалась вода. Сложно представить, каких размеров могло быть затопление, если бы не круглосуточная работа курсантов ТВВИКУ, сотрудников МЧС, добровольцев", - сказал глава города.

На данный момент демонтировали трубы, а для пополнения старицы из реки смонтировали насосную станцию.

Видео: из Telegram-канала главы Ишима

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# Александр Моор , Ишим , паводок

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