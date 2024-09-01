В Тюмени открыли фестиваль детских и семейных фильмов "Ноль Плюс"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

XI Международный фестиваль детских и семейных фильмов "Ноль Плюс" открыли во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 30 сентября.

Такие фестивали необходимы, поскольку кино играет важную роль в формировании личности детей, убежден глава города Максим Афанасьев.

“Это возможность подать правильные ценности, воспитать нашу молодежь на добре, справедливости, любви, честности, порядочности. В наше время, когда ценится скорость, кино дает возможность за короткий период времени правильно считать те мысли, переосмыслить их, сделать выводы”, – сказал глава города в ходе пресс-подхода.

Главная задача фестиваля – сделать так, чтобы у детей появилась возможность общаться друг с другом на актуальные для них темы, которые способствуют их развитию, сказал президент кинофестиваля, продюсер, режиссер, член экспертного совета при Минкультуры РФ Николай Данн.

В 2024 году не обойдется и без масштабного события для педагогов и родителей, которые постигают такое эффективное и перспективное направление в сфере образования и воспитания детей, как кинопедагогика. В 2024-м форум пройдет с максимальным привлечением специалистов из стран союза БРИКС. Подробности о форуме "Кинопедагогика. БРИКС+" – на портале.

“Более семи лет занимаемся кинопедагогикой, поняли, что готовы делиться с миром, с теми странами, которые входят в БРИКС. Есть механизмы, фильмы, через которые мы можем говорить о нашей культуре. Это очень важный момент, потому что знание культур дает возможность лучше понимать друг друга. Мы выходим на международный уровень, значит, должны представлять Россию своими проектами, в частности, с помощью кинопедагогики – формирования человека посредством кино”, – добавил Николай Данн.

В 2024 году организаторы запустили трехдневную работу, чтобы педагоги со всей России проходили мастер-классы, повышали свою квалификацию.

Креативный продюсер и владелец продакшн-студии Big Papa, основатель проектов "Синий трактор", "Котэ", "Кукутики", "Принцессы", "Три медведя" Артур Днепровский считает, что роль вдумчивой правильной анимации – помочь современным родителям воспитать детей.

“Я искренне уверен, что как раз через мультфильмы, мы транслируем детям важные качества. Можем сделать их достаточно самоуверенными, сделать так, чтобы они не стеснялись выражать свои эмоции и мысли. Через наши мультфильмы стараемся передавать весь спектр базовых знаний”, – сказал он.

Фестиваль давно стал культурным брендом не только региона, но и всей страны. Событие продлится по 6 октября.

Посетить бесплатные показы фильмов и мультфильмов из конкурсной программы, куда вошли 87 лент из России, Индии, Африки, Аргентины и других стран, смогут все желающие. Речь о таких направлениях, как "Короткометражные анимационные фильмы", "Короткометражные игровые фильмы", "Документальные фильмы", "Кинотанец", "Полнометражные игровые фильмы" и "Полнометражные анимационные фильмы". Некоторые ленты будут показаны впервые.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова