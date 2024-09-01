168 зон для безопасного отдыха граждан обустроено в лесах Тюменского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Качество противопожарных мероприятий проверили представители департамента лесного хозяйства по УФО в Тюменском лесничестве. Специалисты оценили состояние минерализованных полос, лесных дорог, благоустройство зон отдыха для граждан, установку информационных стендов, сообщает пресс-служба профильного департамента региона.

Всего в этом году в Тюменском лесничестве запланировано проложить 1 тыс. 193 км минполос - 75, 5 % из них уже готовы. Перевыполнен план по обустройству зон отдыха - их сейчас на территории района 168 (149 %). О мерах пожарной безопасности в лесах гражданам напоминают 2 тыс. 446 информационных стендов.

Нарушений по качеству, срокам и объемам выполненных работ не выявлено, сообщили в департаменте.