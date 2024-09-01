  • 19 сентября 202419.09.2024четверг
  • USD91,6712
    EUR102,0390
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер южный

В честь Всемирного дня сердца в Тюмени проведут семейный фестиваль

Общество, 10:35 19 сентября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семейный фестиваль в честь Всемирного дня сердца начнется в Тюменском кардиологическом центре 21 сентября в 11 часов.

День сердца с жителями города стараются отмечать каждый год. Так как 2024 год объявлен Годом семьи, в кардиоцентре решили разработать соответствующую программу, сказала заведующая консультативным отделением, врач-кардиолог, старший научный сотрудник Елена Гультяева.

"Начнем с разминки на улице. Затем наших гостей ждут разные квесты, соревнования. Тюменцы смогут получить небольшие призы. Приглашаем семьи. Ведь для здоровья сердца важны семья и наши уважительные, дружеские отношения, а не только таблетки", — поделилась она.

﻿

В программе — раскраски, фотозона, угощения, подготовленные поварами Тюменского кардиологического центра, арт-мастерские, танцевальные ритм-игры. Старт игр и станций намечен на 11 часов 15 минут. В 12 часов 20 минут откроют сердечный арт-объект. В конце ожидается просмотр советского мультфильма на большом экране.

Фестиваль продлится два часа. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кардиологи , праздник , семьи , Тюменский кардиологический центр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:52 19.09.2024Финалисты "Мастера года" проведут открытые уроки в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса
11:41 19.09.2024Тюменский турмаршрут "В Сибирь по своей воле" получил Гран-при всероссийского конкурса
11:30 19.09.2024Жители Тобольского района помогают восстанавливать ЛПХ соседям, пострадавшим от паводка
11:08 19.09.2024В Тюменской области регистрируют сезонный подъем заболеваемости ОРВИ