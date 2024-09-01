В 112 детских садах и девяти школах Тюмени включили отопление

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 122 учреждениях Тюмени заработали системы отопления. Тепло поступило в 112 детских садов, девять школ и одну больницу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев, комментируя итоги прошедшего заседания коллегии городской администрации.

"Популярный вопрос — "Когда запустят теплоснабжение?". По заявкам учреждений оно уже начинает поступать в детские сады и школы. Этот процесс контролируют специалисты департамента городского хозяйства", - отметил глава города.

На заседании также обсудили вопросы выполнения Правил благоустройства строительными организациями. Ранее по поручению Максима Афанасьева прошла встреча с застройщиками, на которой были показаны все выявленные факты выноса грязи на проезжую часть со строительных объектов. Только по этой статье квартальные за несколько дней составили 10 протоколов об административных правонарушениях

"Также мы рассмотрели, как отрабатываются сообщения жителей, поступающие через социальные сети. Есть положительные моменты: жалоб на складирование мусора на контейнерных площадках в частном секторе нет", - добавил глава города.