Курс по семейным киноиграм презентовали в инфопарке в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Курс по семейным киноиграм презентовали тюменцам на фестивале "ProИГРЫ стрит" в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" 18 сентября. Его создало сообщество Geek Galaxy совместно с организаторами "Ноль плюс".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала автор проекта, помощник руководителя молодежного межфандомного объединения Geek Galaxy Екатерина Абрамова.

"Мы учим родителей и педагогов взаимодействовать с детьми путем игр, квизов и тех кинолент и мультфильмов, что им нравятся. Уже сделаны специальные ролики, где есть механика, как эти игры создать. К каждому выпуску прикрепим методички с подробностями. В самих выпусках будет краткая предыстория видов игр, чем они полезны. Их презентация состоится на фестивале "Ноль плюс", а сегодня зрителям покажем к нему трейлеры", - пояснила она.

Курс будет доступен для всех бесплатно в онлайн-кинотеатре. Подробную информацию выложат на официальном сайте.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Помимо этого, тюменцы могут сыграть в киноквиз, шахматы, настольные и спортивные игры party game, "каркассон", "марракеш" и другие. Детям предложат интеллектуальные головоломки от UT-School. Всего представлено более 200 вариантов настолок.

До 16 часов также действует интерактивная площадка Just dance TMN и проходит киберспортивный турнир. Ближе к вечеру стартует конкурс косплей-дефиле и мастер-класс по созданию открыток. Всем победителям активностей вручат призы.

"Этот фестиваль проводится в третий раз. Мы сами играем в игры и видим, как можно использовать игровые механики и формы взаимодействия для помощи в коммуникации, развитии детей и молодежи. Это как раз наша целевая аудитория, поэтому стараемся развиваем их мягкие или гибкие навыки", - добавила Екатерина Абрамова.

Событие продлится до 20 часов. Возрастное ограничение: 6+.

Виктория Макарова