В Тюменской области наименьшая инфляция по УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области наименьшая инфляция среди регионов Уральского федерального округа. За август годовой показатель вырос до 7,88 %, тогда как в соседних субъектах – 7,98 %, а в среднем по России показатель превысил 9 %.

По данным отделения Банка России по Тюменской области, в восьмом месяце года цены продовольственных товаров на 8,13 % выше, чем годом ранее. Дорожает плодоовощная продукция. Урожай томатов в основных регионах–производителях в текущем году из-за аномальной жары меньше, чем в 2023 г.

Из-за увеличения издержек производителей и поставщиков на заработную плату и логистику груши, свежая зелень, чеснок дорожали в годовом выражении быстрее, чем в июле. Аналогичная ситуация и в животноводстве. Повышение затрат в целом привело к удорожанию молочной продукции.

Обратная тенденция наблюдалась в августе в сегменте непродовольственных товаров. Рост цен на них замедлился до 5,19 %. Регулятор связывает это с укреплением рубля, вслед за которым производители и поставщики снизили цены на отдельные товары – телевизоры и планшеты.

Также уменьшились годовые темпы прироста цен на бензин марок Аи-92 и Аи-95. Причиной послужил эффект высокой базы прошлого года: год назад цены на моторное топливо значительно выросли вслед за ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты. В августе текущего года бензин подорожал не так сильно благодаря возобновлению с 1 августа запрета на его экспорт.

На подорожание услуг повлиял в основном зарубежный туризм, как и аренда жилья. Последнее произошло из-за удорожания недвижимости и сокращения льготных ипотечных программ.