350 тюменских первоклассников получили "Свидетельства юного пешехода"

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

350 юных тюменцев из 12 первых классов от "А" до "М" школы № 92 получили именные "Свидетельства юного пешехода" 19 сентября. На обороте свидетельства размещена памятка о маршруте безопасности, который нужно выбрать вместе с родителями и начертить на памятке, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Отметим, мероприятие прошло в рамках праздника "Посвящение первоклассников в пешеходы". Именные свидетельства детям вручил заместитель начальника Госавтоинспекции Тюмени Александр Швецов.