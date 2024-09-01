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350 тюменских первоклассников получили "Свидетельства юного пешехода"

Общество, 13:31 19 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

350 юных тюменцев из 12 первых классов от "А" до "М" школы № 92 получили именные "Свидетельства юного пешехода" 19 сентября. На обороте свидетельства размещена памятка о маршруте безопасности, который нужно выбрать вместе с родителями и начертить на памятке, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Отметим, мероприятие прошло в рамках праздника "Посвящение первоклассников в пешеходы". Именные свидетельства детям вручил заместитель начальника Госавтоинспекции Тюмени Александр Швецов.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ПДД

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