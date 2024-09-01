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Новую поликлинику в Богандинском построят в 2025 году

Общество, 17:12 19 сентября 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новая современная поликлиника появится в поселке Богандинский Тюменского района в 2025 году. Учреждение, рассчитанное на 240 посещений в смену, будет включать в себя отделения для взрослого и детского населения, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Отдельного внимания заслуживает рентгено-диагностическое отделение, которое оборудуют по самым современным стандартам. Это существенно облегчит процесс диагностики и лечения, давая возможность врачам быстрее и точнее устанавливать диагнозы", — поделился главный врач областной больницы №19 Мигран Мартиросян.

Строительство планируется завершить в ноябре следующего года. В настоящее время проходит этап заложения фундаментов. Завершаются работы по подготовке основания для резервуаров, предназначенных для системы пожаротушения – ключевого аспекта безопасности медицинского учреждения. В скором времени начнётся возведение стен.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Строительство поликлиники ведется в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

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# Богандинский , национальный проект Здравоохранение , поликлиника

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