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В Тобольске отопительный сезон стартует 23 сентября

Общество, 16:50 19 сентября 2024

УСТЭК | Фото: УСТЭК

С 23 сентября стартует отопительный сезон в Тобольске. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал глава города Петр Вагин.

"Подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 23 сентября 2024 года. Управляющим компаниям дано поручение тщательно подготовиться, чтобы осуществить подачу тепла в дома в кратчайшие сроки", - сообщил глава города.

В эти же сроки дадут отопление в дома и учреждения в Тобольском районе. Распоряжение об этом подписал глава муниципалитета Леонид Митрюшкин. С 23 сентября тепло поступит в школы, детские сады, учреждения культуры и медицины, а также в дома, которые подключены к централизованным коммуникациям теплоснабжения.

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