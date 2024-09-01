Тюменцы могут попробовать себя в роли водителя автобуса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюмени приглашают попробовать себя в профессии водителя автобуса, проехать за рулём на автодроме с водителем-инструктором. Мероприятие пройдет на территории автодрома "Автомобилист" на 4-й км Московского тракта 20 сентября. Начало - в 12 часов, сообщает пресс-служба администрации города.

Участники тест-драйва получат консультации по отбору слушателей на курсы по профессиональной переподготовке водителей транспортных средств с категорий "B", "C" на категорию "D" за счёт средств АО "ТПАТП № 1" с последующим трудоустройством на предприятии водителем автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах и заработной платой от 85 тыс. рублей и выше. Желающие смогут пообщаться с генеральным директором АО "ТПАТП № 1" и с начальником службы эксплуатации.

До автодрома довезет специальный автобус, который будет ожидать 20 сентября с 11 часов 15 минут до 11 часов 30 минут на остановке у ТЦ "Вояж".