364 человека эвакуировали сотрудники Центра медицины катастроф летом 2024 года

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

2 тыс. 921 человек обратился за помощью в Тюменский Центр медицины катастроф с июня по август 2024 г. Сотрудники совершили 553 выезда, эвакуировали 364 человека, в том числе авиамедицинской эвакуацией - 82, специализированным автотранспортом — 283, сообщает областной департамент здравоохранения.

Порой сотрудники центра сталкиваются с ситуациями, в которых каждая минута кардинально может всё изменить. Всего10 минут понадобилось им для перевозки из центра Тюмени в хирургический стационар Областной клинической больницы № 1, что в районе деревни Патрушева.

Сначала пациента доставили в терапевтическое отделение ОКБ №1, где на дообследовании выяснилось, что у мужчины разрыв грудного отдела аорты и требовалось экстренное оперативное вмешательство. Однако перевозка была крайне рискованной, но медики решились, и все прошло благополучно.

Также успешно медики центра доставили трех пациентов из Омутинского, Аромашевского, Исетского районов в разные клиники Тюмени. Пациенты были в крайне тяжелом состоянии, но благодаря специальному оборудованию и с использованию современных технологий все прошло успешно.

"На такие сопутствующие меры медицинской помощи способны только реанимобили Центра медицины катастроф, ведь эти пациенты находились в критическом положении, имея полиорганную недостаточность — состояние когда отказывают главные функциональные системы организма",- рассказал врача анестезиолог-реаниматолог ТЦМК Артем Минин.

Виктория Макарова