Заводоуковские аграрии собрали первый миллион центнеров зерна нового урожая

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

100 тыс. тонн зерна намолотили хлеборобы Заводоуковского округа. Они первыми в Тюменской области достигли результата в 1 млн центнеров нового урожая, сообщила глава муниципалитета Светлана Касенова в своих соцсетях.

По данным на 19 сентября, хозяйства убрали 29 тыс. 500 гектаров полей - это чуть больше половины всех посевных площадей округа. Средняя урожайность составила 33,9 центнера с гектара.

Первыми в округе уборку завершили аграрии АО "Лесное". Под зерновыми и зернобобовыми в хозяйстве занято 1 тыс. 630 гектаров. С этой площади производителю удалось собрать 5 тыс. 900 тонн сельхозкультур. Наивысшая урожайность достигнута в сборе овса - 48,3 центнера с гектара.

"Лесное" занимается не только севом зерновых. У предприятия еще 1 тысяча 717 гектаров занято кормовыми культурами. Также у них содержится 919 голов крупного рогатого скота, в том числе 450 коров, что составляет 7 и 8,5 процентов соответственно от общего поголовья в сельскохозяйственных предприятиях округа", - написала Светлана Касенова.

Отметим, что всего в Тюменской области, по данным регионального департамента АПК на 19 сентября, обмолочено 309 тыс. 254 гектара посевных площадей. Валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 768 тыс. 322 тонны при средней урожайности 25 центнеров с гектара.