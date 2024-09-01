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Более 100 тысяч деревьев высадят тюменцы на экологической акции "Сохраним лес"

Общество, 18:07 19 сентября 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

114 тыс. 400 деревьев высадят в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" в Тюменском районе 21 сентября. Начало мероприятия в 10 часов, сообщает информационный центр правительства региона.

Под посадку отведен участок площадью 26 га в Каменском участковом лесничестве (координаты: 57.334212, 64.924006), пострадавший от прошлогоднего пожара. Сеянцы сосны привезут из Голышмановского питомника Тюменской авиабазы.

В мероприятии примут участие работники лесной отрасли, трудовые коллективы Тюмени и Тюменского района, представители общественных организаций, образовательных учреждений - всего подано уже 2 тыс. 100 заявок от желающих присоединиться.

Напомним, акция реализуется в поддержку нацпроекта "Экология".

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# акция Сохраним лес , посадка деревьев , посадка леса

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