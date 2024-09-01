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Издание о семье Менделеевых — в призерах престижного книжного конкурса

Общество, 11:30 20 сентября 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Книга "Менделеевы: хроника семьи" признана призёром межрегионального конкурса "Книга года: Сибирь — Евразия — 2024". А составители Вячеслав Софронов и Надежда Капустина-Губкина Тюменского музейно-просветительского объединения награждены за лучшее издание произведения нехудожественной литературы номинации "Non-fiction", сообщает департамент культуры Тюменской области.

Издание включает воспоминания племянницы сибирского гения Н. Я. Капустиной-Губкиной, письма родственников, архивные документы. Также в книге представлено исследование В. Ю. Софронова в форме исторического эссе. Для иллюстрирования использованы материалы фондов ТМПО и музеев России.

Презентация книги, выпущенной издательством "Наука", состоялась в феврале 2024 г. к 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева. Поработать с книгой можно в библиотеках Тюмени и Тобольска, а приобрести ее – в музеях ТМПО.

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# Дмитрий Менделеев , книга , музеи

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