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Актуальные требования природоохранного законодательства обсудят на конференции в Тюмени 

Общество, 09:18 24 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Конференция "Промышленная экология - 2024. Тюменская область: требования природоохранного законодательства" состоится в Тюмени 18 октября 2024 года.

Участникам представят обзор изменений нормативных документов, расскажут о новых требованиях к расширенной ответственности производителей и импортеров, корректировке экологической документации при изменении воздействия на окружающую среду, установлении санитарно-защитных зон предприятий. Мероприятие будет полезно руководителям и специалистам, ответственным за вопросы охраны окружающей среды (экологи, начальники отделов, главные инженеры), сообщает пресс-служба департамента недропользования и экологии Тюменской области.

Встреча состоится в конференц-зале "Континенталь" отеля "Евразия" (ул. Советская, 20). Принять участие можно как очно, так и дистанционно. Необходима предварительная регистрация.

Возрастное ограничение: 18+.

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# законодательство , конференция , охрана окружающей среды , экология

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