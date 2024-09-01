Актуальные требования природоохранного законодательства обсудят на конференции в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Конференция "Промышленная экология - 2024. Тюменская область: требования природоохранного законодательства" состоится в Тюмени 18 октября 2024 года.

Участникам представят обзор изменений нормативных документов, расскажут о новых требованиях к расширенной ответственности производителей и импортеров, корректировке экологической документации при изменении воздействия на окружающую среду, установлении санитарно-защитных зон предприятий. Мероприятие будет полезно руководителям и специалистам, ответственным за вопросы охраны окружающей среды (экологи, начальники отделов, главные инженеры), сообщает пресс-служба департамента недропользования и экологии Тюменской области.

Встреча состоится в конференц-зале "Континенталь" отеля "Евразия" (ул. Советская, 20). Принять участие можно как очно, так и дистанционно. Необходима предварительная регистрация.

Возрастное ограничение: 18+.