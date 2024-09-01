О тюменской школе № 25 в годы войны расскажут на лекции

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Встреча "25-я — героическая школа Тюмени" пройдет в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) 27 сентября в 17 часов. Мероприятие — часть проекта "Труженики тыла".

В годы Великой Отечественной войны учителя и ученики советских школ трудились в тылу, совмещая работу с учебным процессом. Одной из лучших на трудовом поприще в городе Тюмени стала школа № 25. На встрече речь пойдет о том, с какими трудностями столкнулись в это время взрослые и дети, каким образом их преодолевали, как изменилась работа учебного заведения, какую помощь учащиеся и педагоги оказывали фронту, с каким предприятиями и организациями они сотрудничали в это время.

Для участия во встрече нужна предварительная запись по телефону: 8 (3452) 22-52-37.

Возрастное ограничение: 6+.