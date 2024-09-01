На финальном дне работы инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" гостей ждет много сюрпризов

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На финальном дне работы инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" гостей ждет много сюрпризов.

Например, для детей и взрослых подготовили научное шоу от выездной лаборатории и магическое шоу от фокусника Александра Яблочкова. В продолжение программы пройдет концерт от тюменских творческих коллективов.

С 12 до 16 часов 30 минут состоится мастер-класс от студии "Васильки", в 13 часов 30 минут начнется шоу мыльных пузырей, в 14 часов30 минут - викторина о Тюменской области, а в 20 часов спектакль от театра огня и света "Гелиос".