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Пожилой водитель погиб в ДТП в Тобольском районе

Происшествия, 12:25 23 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

77-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" погиб в ДТП на 259 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе утром 23 сентября.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, автомобиль съехал в кювет и въехал в дерево. С тяжёлыми травмами водителя доставили в больницу, где он скончался.

По предварительным данным, пожилому мужчине стало плохо за рулём. Обстоятельства выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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