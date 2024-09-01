Пожилой водитель погиб в ДТП в Тобольском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

77-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" погиб в ДТП на 259 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе утром 23 сентября.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, автомобиль съехал в кювет и въехал в дерево. С тяжёлыми травмами водителя доставили в больницу, где он скончался.

По предварительным данным, пожилому мужчине стало плохо за рулём. Обстоятельства выясняются.